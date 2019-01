Детали НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Жилой комплекс года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Жилой комплекс года»:

Многофункциональный жилой комплекс «INTERGAL CITY»,

Компания «Интергал-Буд»,

Коммерческий директор Анна Лаевская

Существующие на данное время корпоративные награды: Премия IBUILD «Девелопер года» 2018, премия IBUILD ЖК «Теремки» - «Самый зеленый комплекс года» 2018, премия URE Club ЖК «INTERGAL CITY» – «Mixed-Use project of the year» 2018, премия European Property Awards 2018 - Mixed-use Architecture for Ukraine с проектом «INTERGAL CITY», премия European Property Awards 2018 - Residential High-rise Development for Ukraine с жилым комплексом комфорт-класса «Малахит», премия European Property Awards 2018 - Residential Development for Ukraine – ЖК «Озерный гай Гатное», премия Realt Golden Key «Застройщик достойный народного доверия» 2017, «Золотая звезда КБУ» 2017, Премия EE REAL ESTATE AWARDS «Девелопер года» 2017, премия IBUILD «Якість та стабільність будівництва» 2017, премия IBUILD «Лучшая инфраструктура» 2017, «Лидер строительной сферы» 2018, 2017, 2016, 2012, «Застройщик года» 2018, 2015, 2012, «Самая надежная негосударственная строительная компания» 2015, премия IBUILD «Надежный застройщик» 2014.

Самые значительные достижения Вашей компании в 2018 году: Старт продаж новых ЖК «Лукьяновский каскад», ЖК «Академ-Квартал», введение в эксплуатацию 11 домов; 900 тыс. кв. м., которые строятся одновременно; выход на стандартный европейский уровень и получение европейских наград; 2,7млн. построенных кв. м недвижимости; 3,8 млн. кв. м в проектном портфеле.

Идея создания вашего ЖК?: Многофункциональный жилой комплекс «INTERGAL CITY» расположен в самом центре Киево-Печерского района. Такое расположение гарантирует как проживание в одном из самых престижных районов города, так и уникальные виды. Этот важный факт вдохновил нас на создание современного облика комплекса, образованного удлиненными куполообразными формами, связанными друг с другом на разных уровнях воздушными мостами. Это смелое архитектурное решение позволяет всем жителям наслаждаться панорамным видом на Днепр, памятник «Родина-Мать» и Киево-Печерскую Лавру.

Что позволило вашему ЖК выйти в лидеры на рынке новостроек? В чем его уникальность?: Комплекс бизнес-класса представляет собой уникальный по своей архитектуре город будущего, в котором органично соединились все сферы современной жизни: жилой комплекс, торгово - развлекательный центр, бизнес-центр. Структура комплекса образует свой особый и уникальный внутренний мир, наполненный всем необходимым для комфортной жизни современных людей. Офисные помещения бизнес класса, магазины, кафе, ресторан, спортивный комплекс и СПА, места отдыха дополняют жилые помещения его будущих жителей. Изюминкой комплекса станет видовая площадка и огромное публичное пространство с головокружительными видами на центральную часть города, Киево-Печерскую Лавру, зеленые склоны и живописный Днепр.

Какие передовые технологии применялись при строительстве ЖК? Учитывался ли положительный опыт других стран?: Объединяемые открытые террасы создают вертикальное разделение транспортно-пешеходных потоков и перемещения между разными уровнями коплекса. Террасы связаны с жилыми башнями, апартаментами, торговым и бизнес-центром, воздушными мостами. Это создает открытые непрерывные внутренние зоны с панорамными видами на «Родину-Мать».

Какую инфраструктуру предлагает ЖК для своих жильцов?: Многофункциональный жилой комплекс «INTERGAL CITY» объединяет в себе:

жилой комплекс, торговый центр, бизнес-центр.

Почему покупатель выбирает вас?: ЖК «INTERGAL CITY» - это уникальный для Украины инновационный город будущего в самом центре столицы с захватывающими панорамными видами на склоны Днепра. А многолетняя репутация застройки «Интергал-Буд» дает гарантию в том, что все объекты компании будут построены в срок из высококачественных материалов.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: эффективность, стабильность, соблюдение поставленных сроков, гарантия качества материалов и строительных работ.

Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как «Кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести»: надежность, ценность доверия наших покупателей, стремление отвечать высоким стандартам современного рынка недвижимости.

Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании?: Наша команда профессионалов - единомышленников нацелена всегда на успех.

Быть сегодня успешным – это…

- уверенность и стабильность в виде современного европейского жилья;

- высокое доверие наших покупателей;

- стабильность и надежность;

- высокое качество и гарантия работы;

- стремление к постоянному развитию;

Ваш любимый афоризм?: Мир не нужно покорять, его просто нужно сделать лучше.

Благодаря чему ваш бренд получил эту награду?: уникальность архитектуры, инновационность, комфортабельность, многофункциональность.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... построю прекрасный мир»

Есть ли в планах компании другие проекты в сфере жилищного строительства?: Наша компания не останавливается на достигнутом и активно реализует другие проекты в сфере жилищного строительства. У нас большие планы на 2019 год. Компания «Интергал-Буд» выводит сразу пять новых объектов в разных районах города Киева в сегменте комфорт и бизнес.

ЖК «ЛЕВАДА»

ЧАО "Агробудмеханизация"

Председатель правления Владимир Шалимов

Самые значительные достижения Вашей компании в 2018 году: В 2018 году было построено и сдано в эксплуатацию:

- Торгово - развлекательный и офисный центр по адресу: проспект Степана Бандеры 15а, г. Киев, Ритейл Парк Петровка

- Автосалон «Ягуар», «Лэндровер», автодорога Киев - Борисполь

- Бориспольский академический лицей.

Что позволило вашему ЖК выйти в лидеры на рынке новостроек? В чем его уникальность?:

Этому способствовал целый ряд факторов:

ЖК «Левада», это первый и на сегодняшний день единственный в Борисполе пример комплексной жилой застройки территории;

качество строительства, соблюдение строительных норм и заявленных сроков ввода в эксплуатацию сформировали высокий уровень доверия к жилому комплексу и к компании застройщику;

широкий ассортимент квартир и прекрасные условия покупки (цены, условия рассрочки).

Какие передовые технологии применялись при строительстве ЖК? Учитывался ли положительный опыт других стран?: Отличительной особенностью ЖК «Левада» является использование красного кирпича и натуральной минеральной ваты в технологии строительства. Построенные по такой технологии дома соответствуют самым современным требованиям по энергоэффективности и экологичности.

Какую инфраструктуру предлагает ЖК для своих жильцов?: В ЖК «Левада» спроектированы и уже построены: детские и спортивные площадки, зона отдыха с собственным парком и озером, закрытый двор. Строится небольшой торговый центр.

Почему покупатель выбирает вас?: Покупатели отмечают следующие факторы:

ЖК Левада один из самых комфортных жилых комплексов в Борисполе.

высокий уровень доверия к жилому комплексу и застройщику.

строительство из красного кирпича, который стал фирменным стилем застройщика.

широкий ассортимент квартир, как на стадии строительства, так и уже в построенных секциях.

выгодные условия приобретения квартир, программы рассрочки по оплате недвижимости

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Обеспечение выполнения всех требований заказчика. Качество и своевременное выполнение. Сохранение коллектива и его социальная защита.

Есть ли в планах компании другие проекты в сфере жилищного строительства?: Наша компания на данный момент строит (расширяет) жилой комплекс "ЛЕВАДА", строит жилой комплекс Borispol Grand по улице Киевский шлях, жилой комплекс таунхаусов Borispol VILLAGE по улице Полевой.

ЖК «Подол Град»

Застройщик: ООО «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Генеральный директор - Олег Майборода.

Существующие на данное время корпоративные награды: Победитель Украинской народной премии в номинации «Девелоперская компания Киева 2018», Девелоперская компания года по версии EE Real Estate Project Awards, Корпорация «Укрбуд» - победитель номинации «Лидер отрасли: новые стандарты жилья и социальная ответственность» в премии «Украинский национальный Олимп», «Выбор года 2018» в номинации «Застройщик 2018».

Идея создания вашего ЖК?: Новый жилой комплекс бизнес-класса «Подол Град» был создан для того, чтобы дополнить и украсить архитектурный ансамбль Подольского района. Комплекс представляет собой целый городок из 21 дома, которые объединяют современные технологии и материалы, но в то же время дома одеты в фасады в стиле романтизма и конструктивизма XIX столетия.

Что позволило вашему ЖК выйти в лидеры на рынке новостроек? В чем его уникальность?: Жилой комплекс «Подол Град» отличается уникальной архитектурой, декоративным фасадом. Комплекс дополняет Подольский район Киева, в котором так гармонично сочетаются история древнего города и современность. ЖК «Подол Град» - это современный городок из малоэтажных кирпичных домов в стиле модерн с нотками романтизма и конструктивизма XIX столетия. Это изысканные фасады, просторные планировки и развитая внутренняя инфраструктура. Архитекторы продумали планировки каждого дома в комплексе до мелочей, чтобы жители наслаждались каждым моментом, проведенном в своем доме. В наличии комплекса мансардные квартиры. В домах ЖК квартиры оснащены системой умного дома CLAP. На территории есть подземный паркинг и хорошо развитая инфраструктура.

Какую инфраструктуру предлагает ЖК для своих жильцов?: Инфраструктура жилого комплекса состоит из нежилых помещений под магазины, банки, аптеки, офисы и спортзалы. Придомовая территория будет упорядочена и озеленена в соответствии с современными стандартами и мировыми тенденциями. Также предусмотрен удобный подземный паркинг.

Почему покупатель выбирает вас?: Мы используем качественные материалы строительства, внедряем инновационные технологии и имеем репутацию надежного застройщика.

Благодаря чему ваш бренд получил эту награду: Качественные материалы строительства, инновационные технологии, надежная репутация застройщика.

Есть ли в планах компании другие проекты в сфере жилищного строительства?: С 2012 года предприятия в составе корпорации ведут активное строительство в столице Украины Киеве. За это время введены в эксплуатацию 60 жилых домов почти на 10 тысяч квартир. Сегодня компании корпорации «Укрбуд» одновременно строят 26 жилых комплексов в Киеве на больше чем 17 тысяч квартир, которые будут сданы в будущем.