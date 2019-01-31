Политика За год охрана предотвратила около 11 покушений на Порошенко, - Гелетей

2019-01-31 14:46 30

Глава Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявляет, что в прошлом году было предотвращено более десяти покушений на президента Петра Порошенко. 

"В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента нашего государства", - заявил в эфире Украинского радио Гелетей.

Он также отметил, что сотрудники УГО всегда тесно сотрудничают с СБУ, с подразделениями полиции, с разведками в процессе подготовки к любым мероприятий с участием большого количества людей, особенно там, где находятся лица, которые охраняются.

Кроме того, Гелетей отметил, что сотрудниками УГО четко отслеживаются все случаи, которые происходят в мире по нападению на руководителей государств, лиц, охраняемых политических лидеров, изучаются недостатки охраны этих лиц, механизм совершения преступления, а также предохранители, которые могли бы быть, но не сработали.

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