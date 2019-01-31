Политика Коболев заявил, что готов выполнять решение Кабмина по счетчикам газа, но за деньги и на своих условиях

2019-02-01 08:29 495

Глава правления  "Нафтогаза " Андрей Коболев заявил, что конечно готов выполнять решение Кабмина, однако на своих условиях. По его словам, национальная компания будет устанавливать гражданам Украины счетчики газа только в случае подписания с ними контрактов, а также при наличии денег. При его словам, за обещанный Гройсманом бесплатный счетчик, украинцу придется заплатить порядка 1200 - 1300 грн. 

По словам Коболева, правительство предлагает "Нафтогазу" совместно с облгазами устанавливать счетчики потребителям, которые их не имеют. По подсчетам "Нафтогаза", таких потребителей около 3 млн. Коболев утверждает, что для установки счетчиков они должны заключить договор с потребителями и сделать это в ближайшее время.

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"Мы как "Нафтогаз" поддерживаем эту инициативу, но нам нужен контракт с потребителем, нам нужен контракт с тем человеком, который хочет поставить счетчик ... Такой контракт может подписать наша газоснабжающая компания, и это можно начать это делать в ближайшее время", - сказал Андрей Коболев.

Чтобы заключить договор с "Нафтогазом", потребитель должен взять в облгазе справку о том, что у него нет задолженности. По информации Коболева, в облгазах часто отказываются давать людям такие справки или затягивают процесс.

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Следующее условие, по которому "Нафтогаз" сможет заниматься установкой счетчиков, - утвержденный Кабмином финансовый план, которым будут предусмотрены средства и указаны источники финансирования.

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Одним из источников финансирования могут стать сами же потребители. В "Нафтогазе" уже проверили и выбрали счетчики, которые смогут устанавливать потребителям.

По информации Коболева, стоимость одного такого счетчика составляет около 1200 - 1300 грн. Если счетчики будет закупать НАК "Нафтогаз Украина", то для потребителей их стоимость может снизиться на 20-30%.

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