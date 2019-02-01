Мир В Сеуле возобновились массовые протесты против корейских пасторов

2019-02-01 12:15 72

В Сеуле возобновились массовые протесты против пасторов Корейского

Христианского Совета.

Для выражения протеста на центральную площадь Кванхвамун вышли более 30

тысяч корейцев.

Основное требование – запретить многие противоправные практики пасторов

Христианского Совета, которые приводят к посягательству на права и свободы

граждан. Прежде всего, запрет на программы по принудительной смене

религий. Корейцы требуют принять отдельный закон, который бы стал

гарантией недопущения подобных практик и соответственно, укрепил бы

религиозную свободу в стране.

Напомним, массовые протесты в Сеуле, направленные против Корейского

Христианского Совета, активизировались ровно год назад.

А с ноября после публикации в New York Times международный скандал получил новый импульс.

К настоящему времени к ответственности за противоправные практики

привлечено более 12 тысяч пасторов Христианского Совета. В частности, за

принуждение к смене религии, в результате чего по официальным данным, не

менее 1300 потерпевших.

Гражданская коалиция против Корейского Христианского Совета охватывает

более сотни общественных организаций. В частности, Международная

коалиция женщин за мир и защиту прав человека, Молодежный комитет по

защите прав человека IPYG, Христианская ассоциация за антикоррупционное

национальное движение, а также Международный Буддийский саммит.

Игорь ШЕВЫРЕВ.