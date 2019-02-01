В Сеуле возобновились массовые протесты против корейских пасторов

В Сеуле возобновились массовые протесты против пасторов Корейского
Христианского Совета.
Для выражения протеста на центральную площадь Кванхвамун вышли более 30
тысяч корейцев.
Основное требование – запретить многие противоправные практики пасторов
Христианского Совета, которые приводят к посягательству на права и свободы
граждан. Прежде всего, запрет на программы по принудительной смене
религий. Корейцы требуют принять отдельный закон, который бы стал
гарантией недопущения подобных практик и соответственно, укрепил бы
религиозную свободу в стране.
Напомним, массовые протесты в Сеуле, направленные против Корейского
Христианского Совета, активизировались ровно год назад.
А с ноября после публикации в New York Times международный скандал получил новый импульс.
К настоящему времени к ответственности за противоправные практики
привлечено более 12 тысяч пасторов Христианского Совета. В частности, за
принуждение к смене религии, в результате чего по официальным данным, не
менее 1300 потерпевших.
Гражданская коалиция против Корейского Христианского Совета охватывает
более сотни общественных организаций. В частности, Международная
коалиция женщин за мир и защиту прав человека, Молодежный комитет по
защите прав человека IPYG, Христианская ассоциация за антикоррупционное
национальное движение, а также Международный Буддийский саммит.
Игорь ШЕВЫРЕВ.