Курьезы Украденные летом сокровища короля Швеции случайно нашлись на свалке мусора

2019-02-07 19:34 285

Шведские полицейские в одном из мусорных баков обнаружили украденные еще в июле прошлого года королевские драгоценности. 

"Похищенные похоронные регалии короля были обнаружены охранником на мусорной свалке в пригороде Стокгольма Акерсберга ночью во вторник", -  сообщает The Local Sweden.

Вместе с коронами были украдены золотой шар (держава) и золотые драгоценности, украшенные серебром и жемчугом.

Напомним, в сентябре 2018 года был задержан один из подозреваемых. Его кровь была найдена на месте преступления. Ему 22 года. Стоимость драгоценностей оценивается в 65 млн шведских крон (около 7,2 млн долларов).

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