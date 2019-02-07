Курьезы Украденные летом сокровища короля Швеции случайно нашлись на свалке мусора

2019-02-07 19:34 285

Шведские полицейские в одном из мусорных баков обнаружили украденные еще в июле прошлого года королевские драгоценности.

"Похищенные похоронные регалии короля были обнаружены охранником на мусорной свалке в пригороде Стокгольма Акерсберга ночью во вторник", - сообщает The Local Sweden.

Вместе с коронами были украдены золотой шар (держава) и золотые драгоценности, украшенные серебром и жемчугом.

Напомним, в сентябре 2018 года был задержан один из подозреваемых. Его кровь была найдена на месте преступления. Ему 22 года. Стоимость драгоценностей оценивается в 65 млн шведских крон (около 7,2 млн долларов).