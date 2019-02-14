Украина В админсуде Киева признали, что возвращают должности шести из десяти чиновников

2019-02-14 15:46 144

Окружной административный суд Киева заявляет, что решением суда восстановлены в должности 62% уволенных чиновников.

"Окружной административный суд города Киева удовлетворяет, согласно статистике, в год около 60% исков. А конкретно по категории дел "увольнение с публичной службы" такой показатель составляет 62%", - заявил глава Окружного админсуда Павел Вовк, передают "Українські Новини".

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За 2018 год из 378 дел удовлетворены иски по 235 делам.

При этом Вовк подчеркнул, что преимущественно органы власти выполняют решения суда о восстановлении уволенных чиновников. Этот процесс блокируется, по его словам, исключительно в единичных случаях в отношении топ-чиновников.