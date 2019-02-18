Мир Племянница Сергея Скрипаля заявила о его смерти

2019-02-18 18:00 69

 

Племянница отравленного "Новичком" экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала РИА Новости, что информацию о самочувствии дяди получает только из СМИ, но, по ее мнению, его уже давно нет в живых.

Накануне газета Times со ссылкой на британскую разведку сообщила, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось. По данным издания, ему оказывают медицинскую помощь на дому, однако врачи опасаются, что пациент не сможет полностью поправиться.

Виктория отметила, что новости об ухудшении состояния здоровья экс-сотрудника российской разведки свидетельствуют о том, что Лондон "ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик". Она добавила, что теперь дочь Юлия Скрипаль, "по логике жанра", будет настаивать на том, чтобы кремировать отца.

"Мне лично никто о его состоянии не докладывает. Но об этом говорилось уже давно. Ну нет Скрипаля в живых.… Скоро год - 4 марта. И вот шестого марта вам предоставят урну с прахом и скажут: Скрипаль умер, и по его, так скажем, просьбе мы его кремировали", - сказала Виктория Скрипаль. До этого она не раз заявляла, что не сомневается в смерти дяди, иначе, по ее мнению, он обязательно связался бы со своей престарелой матерью.

Виктория Скрипаль также сообщила, что скоро закончит книгу о своем дяде. "Книга дописывается, к концу февраля будет готова. Название давно придумано - "Разговор с черным котом", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, уже есть договоренности с издательством, книга может выйти в начале марта.

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