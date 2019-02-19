Украина В мае лоукостер Wizz Air откроет два новых рейса из Киева в Грецию

2019-05-01 09:41 1095

В Wizz Air подтвердили, что планируют открытть новые авиамаршруты из Киева в два греческих города - Афины и Салоники.

Рейс сообщением Киев-Афины будет открыт 21 мая. Он будет осуществляться дважды в неделю - по вторникам и субботам.

Рейсы по маршруту Киев-Салоники будут открыты 20 мая и будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.

В компании также сообщили, что в 2018 Wizz Air перевезла более 1,5 млн пассажиров на своих рейсах в/из Украины.

Ранее греческое управление гражданской авиации одобрило заявки лоукостов Wizz Air и Ryanair на совершение рейсов из Греции в Украину.