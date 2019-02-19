Политика Для Мангера не нашли электронный браслет

2019-02-19 22:00 63

 

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, сдал загранпаспорт, но остается без электронного браслета из-за их отсутствия в Херсоне.

Об этом Українським Новинам сообщил один из адвокатов Мангера Дмитрий Ильченко.

«Среди обязательств электронный браслет есть, но сейчас он без него, так как свободных нет в Херсоне», — сказал он.

По его словам, на Мангера наденут браслет как только найдут.

Также адвокат сообщил, что его клиент уже сдал паспорт для выезда за границу.

Защита планирует 20 февраля подать апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева об аресте Мангера и установлении залога в размере 2,5 млн гривен.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Стало известно, сколько спортсменов за годы независимости предали Украину

2019-02-19 18:30 252

Российские военные применяют против украинских солдат неизвестное лазерное оружие - Минобороны

2019-02-19 17:30 348

Обвиняемый в убийстве Гандзюк Мангер вышел на работу

2019-02-18 17:00 483

Мангера выпустили из СИЗО под залог

2019-02-16 10:00 594

Еще новости в разделе "Политика"

Для Мангера не нашли электронный браслет

2019-02-19 22:00 63

В МВД рассказали о наказании за слова "Ложись, Бандера!"

2019-02-19 21:30 117

Туск напомнил украинским политикам, что их конфликт могут использовать против Украины

2019-02-19 20:30 165

В МВД пригрозили сроками гражданам, которые продают «голоса» на выборах

2019-02-19 19:30 171
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Для Мангера не нашли электронный браслет 2019-02-19 22:00 63
В МВД рассказали о наказании за слова "Ложись, Бандера!" 2019-02-19 21:30 117
Туск напомнил украинским политикам, что их конфликт могут использовать против Украины 2019-02-19 20:30 165
В МВД пригрозили сроками гражданам, которые продают «голоса» на выборах 2019-02-19 19:30 171

Лента

22:00 Для Мангера не нашли электронный браслет
21:50 Блеск и нищета судейских куртизанок Голосеевского районного суда Киева
21:30 В МВД рассказали о наказании за слова "Ложись, Бандера!"
21:00 Президент Лиона: Если Месси будет простужен, это хорошо для нас
20:30 Туск напомнил украинским политикам, что их конфликт могут использовать против Украины
20:00 В Кабмине объяснили, как будет происходить монетизация субсидий
19:30 В МВД пригрозили сроками гражданам, которые продают «голоса» на выборах
19:00 Курс в ЕС и НАТО проложен: Порошенко подписал исторический закон
18:30 Стало известно, сколько спортсменов за годы независимости предали Украину
18:00 В Украине появятся новые купюры в 500 гривен