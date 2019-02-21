фото-видео видео Транспортник Ан-132 показал в Индии невероятные фигуры высшего пилотажа

2019-02-22 12:14 72

Украинский транспортник Ан-132 на авиавыставке в Индии показал невероятные элементы высшего пилотажа, на которые способны только спортивные и военные самолеты.

Поразившее зрителей пилотирование длилось семь минут. За это время самолет забрался "на горку", свалился в крутое пике, сделал "бочку", потом еще одну и продемонстрировал фирменную "антоновскую" посадку по невероятно крутой глиссаде.

"Мы рады, что справились, нет никаких проблем, и у нас ощущения хорошие", - сказал пилот-испытатель ГП Антонов Богдан Загорулько.

Доволен полетом и президент Антонова. По его словам, Украина еще не раз демонстрирует индусам, как потенциальным заказчикам, невероятные возможности новой машины.