Политика фото Обнародованы фото и все данные третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

2019-02-22 13:44 234

В Bellingcat обнародовали фото третьего подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери - Дениса Сергеева.

Известно, что Денис Сергеев родился 17 сентября 1973 года в Ушарале (Казахстан). Вскоре он пошел в армию в Новороссийске, а в 2000-х годах поступил в московскую Военно-дипломатическую академию.

В 2004-2012 годах Сергеев был акционером и директором в восьми фирмах, которые по состоянию на данное время ликвидированы. Другие акционеры этих компаний также были сотрудниками ГРУ. По информации изданий, эти фирмы могли использоваться сотрудниками разведки для упрощения процесса получения виз.

В 2009 году Сергеев получил более 1 млн долларов кредитных денег. Во время оформления кредита он указал место работы в компании Loveren Style Ltd в Риге, однако никакой информации о ней найти не удалось.

В 2010 году Сергеев получил загранпаспорт на имя Сергея Федотова. Также считается, что он был связан с ЧВК "Вагнера" и пытался осуществить переворот в Черногории. Также Сергеев ездил в Лондон перед голосованием по "брекзиту" и в Барселону перед референдумом о независимости Каталонии.