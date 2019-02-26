Курьезы фото Ким Чен Ын приехал на встречу с Трампом во Вьетнам на собственном бронепоезде

2019-02-26 12:43 105

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на вторую встречу с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнам. Частный бронепоезд привез северокорейского вождя на пограничную с Китаем станцию Донгданг во вьетнамской провинции Лонг-Сон. Там Ким Чен Ын пересядет в автомобиль и отправится в Ханой.

Расстояние от Пхеньяна до Ханоя составляет более 4,5 тысяч километров, глава КНДР провел в дороге более двух дней. Его сопровождает сестра Ким Йо Чен, а также высокопоставленные чиновники, в том числе главный переговорщик с США Ким Ен Чол, заместитель председателя центрального комитета трудовой партии Северной Кореи Ри Су Юн и министр иностранных дел Ри Йонг Хо.

Во Вьетнам вылетел и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. В столицу Вьетнама Ханой он должен прибыть сегодня, вечером. Там уже находится госсекретарь Майк Помпео.

В среду вечером они встретятся для краткой беседы тет-а-тет, после чего состоится ужин в тесном кругу, на котором лидеров будут сопровождать два гостя и переводчики.

На саммите глава США обсудит с лидером КНДР ход денуклеаризации Корейского полуострова, отказ Пхеньяна от разработки ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.

Эксперты считают, что в Ханое Трамп и Ын попробуют наполнить конкретным содержанием пока довольно туманные взаимные обязательства. Лидер КНДР хочет конкретных гарантий безопасности для своей страны и экономической помощи, в первую очередь поставок продовольствия и энергоресурсов. Кроме того, он хочет добиться формального окончания корейской войны 1950-53 годов.

 

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