Украина видео Спецоперация на границе: за взятки и вымогательство арестовали 16 таможенников

2019-02-28 13:12 147

В Венгрии на границе с Украиной на взятке задержали 16 таможенников и одного гражданского.

В результате этой спецоперации была временно приостановлена работа на украинских пунктах пропуска "Лужанка" и "Косино".

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Венгрии, своей преступной деятельностью таможенники занимались как минимум с ноября 2018 года. Они требовали взятки наличными у людей, что везут товар из Венгрии в Украину и ожидают возврат пошлины.

Сотрудникам прокуратуры удалось установить 151 факт вымогательства и получения денег. В спецоперации приняли участие сотрудники следственного комитета Генеральной прокуратуры, Национальной службы безопасности, Антитеррористического центра (TEK) и спецотдела венгерской полиции.

По результатам спецоперации было задержано 16 таможенников, среди которых 5 офицеров. Также правоохранители допросили гражданского, которого подозревают в дачи взятки.

Все задержанные находятся под стражей, им сообщили о подозрении. Дебреценский районный суд решает вопрос об избрании меры пресечения, прокуратура настаивает на содержании под стражей.

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