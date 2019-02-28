В Венгрии на границе с Украиной на взятке задержали 16 таможенников и одного гражданского.
В результате этой спецоперации была временно приостановлена работа на украинских пунктах пропуска "Лужанка" и "Косино".
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Венгрии, своей преступной деятельностью таможенники занимались как минимум с ноября 2018 года. Они требовали взятки наличными у людей, что везут товар из Венгрии в Украину и ожидают возврат пошлины.
Сотрудникам прокуратуры удалось установить 151 факт вымогательства и получения денег. В спецоперации приняли участие сотрудники следственного комитета Генеральной прокуратуры, Национальной службы безопасности, Антитеррористического центра (TEK) и спецотдела венгерской полиции.
По результатам спецоперации было задержано 16 таможенников, среди которых 5 офицеров. Также правоохранители допросили гражданского, которого подозревают в дачи взятки.
Все задержанные находятся под стражей, им сообщили о подозрении. Дебреценский районный суд решает вопрос об избрании меры пресечения, прокуратура настаивает на содержании под стражей.