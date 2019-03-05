Политика Сегодня в Киев прилетит заместитель госсекретаря США по политическим вопросам

2019-03-05 10:14 249

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл 5-7 марта будет находиться с визитом в Киеве, где проведет встречи с руководством страны.

"Заместитель госсекретаря США встретится с высшими украинскими чиновниками и политическими лидерами, чтобы заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины, и осудить длительную российскую агрессию в Украине, включая нападение 25 ноября в Керченском проливе", – сообщило посольство США в Украине.

Кроме того, Дэвид Хейл обсудит предстоящие выборы, антикоррупционные меры и вопросы соблюдения прав человека с чиновниками и лидерами гражданского общества.

Отмечается, что Украина стала частью европейского турне Дэвида Хейла. Накануне дипломат посетил Великобританию, а после визита в Киев он отправится в Сербию и Косово.