фото-видео фото В Египте открыли уникальную гробницу фараона, которая почти век была затоплена водой

2019-03-05 21:36 162

Гробница почти что лет была затоплена водой. Современные технологи позволили осушить место раскопок и пустить туда людей.
В Египте открыли гробницу, датированную вторым веком до нашей эры. Теперь туда будут пускать туристов. 

Усыпальница была обнаружена почти полтора столетия назад, но из-за отсутствия необходимо техники, работы в гробнице привели бы к уничтожению бесценных артефактов. Там находились десятки мумий египетских фараонов и членов их семей. Также в гробнице были тысячи предметов материальной культуры древнего Египта.

Из-за подтопления в гробницу долго не было возможности зайти. В последствии ее пришлось расчищать и исследовать заново. Современные технологии позволили снизить уровень воды в усыпальнице.  Примечательно, что находка была обнаружена случайно, когда внутрь гробницы упал осел.

 

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