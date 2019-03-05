фото-видео фото В Египте открыли уникальную гробницу фараона, которая почти век была затоплена водой

2019-03-05 21:36 162

Гробница почти что лет была затоплена водой. Современные технологи позволили осушить место раскопок и пустить туда людей.

В Египте открыли гробницу, датированную вторым веком до нашей эры. Теперь туда будут пускать туристов.

Усыпальница была обнаружена почти полтора столетия назад, но из-за отсутствия необходимо техники, работы в гробнице привели бы к уничтожению бесценных артефактов. Там находились десятки мумий египетских фараонов и членов их семей. Также в гробнице были тысячи предметов материальной культуры древнего Египта.

Из-за подтопления в гробницу долго не было возможности зайти. В последствии ее пришлось расчищать и исследовать заново. Современные технологии позволили снизить уровень воды в усыпальнице. Примечательно, что находка была обнаружена случайно, когда внутрь гробницы упал осел.