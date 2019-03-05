Курьезы Президент раскритиковал МВД и Минобороны за лишний вес - дал на похудение полгода

2019-03-05 22:12 153

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев раскритиковал сотрудников МВД и Минобороны за лишний вес. Глава государства дал им 3-6 месяцев времени для похудения.

В частности, во время встречи с активистами Наманганской области, президент особо остановился на теме избыточности веса некоторых сотрудников силовых структур.

"Нам не нужен офицер, сотрудник органов внутренних дел с избыточным весом. Как в таком состоянии он сможет ловить преступников? Пусть занимается спортом. Это нужно не для меня, а для их здоровья. Мы дадим им время: три или шесть месяцев, пусть за это время приведут себя в порядок и сбросят лишний вес", – говорится в сообщении.

К слову, вследствие малоподвижного образа жизни и неправильного питания почти половина населения Узбекистана имеет лишний вес, у 46% повышенное содержание холестерина в крови, у 31% – высокое кровяное давление.

После этого выступления Мирзияева появились сообщения о том, что ряд государственных учреждений в Узбекистане требуют от своих сотрудников срочно похудеть, а в некоторых госорганизациях сотрудникам раздавали внутренние инструкции по поводу приведения в норму веса.