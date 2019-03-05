Курьезы Словенский депутат лишился карьеры и мандата из-за мелкой кражи в супермаркете

2019-03-05 14:13 123

В Словении произошел случай, который может показаться для украинских политиков настоящей дикостью. Депутат парламента и глава комитета по делам ЕС Дарий Крайчич сложил мандат после кражи сэндвича из магазина в Любляне. Неоднозначная шутка стоила политику должности и карьеры.

Как сообщает BBC, 54-летний депутат из правящей партии "Список Марьяна Шареца" (LMS) рассказал коллегам, что как-то был в супермаркете и столкнулся с ненадлежащим обслуживанием: сотрудники магазина разговаривали между собой и не обращали на него никакого внимания. Тогда он решил "проверить систему безопасности" и впервые в жизни ушел, не заплатив.

"Я, пожалуй, простоял около трех минут около прилавка. Никто не пошел за мной, никто не кричал", - отметил депутат.

Сперва однопартийцы посмеялись над рассказом Крайчича, но позже его действия осудил председатель парламентской фракции Бране Голубович и настоял, чтобы тот вернулся в супермаркет, извинился за свой "социальный эксперимент" и заплатил за бутерброд.

Однако, вскоре стало известно, что Крайчич подал в отставку.

"Он взял на себя ответственность за это и ушел в отставку по собственному желанию", – подчеркнул Бране Голубович.

Напомним, Крайчич был избран в парламент Словении в сентябре 2018 года. Он возглавлял комитет по делам Европейского союза и был членом комитетов по вопросам инфраструктуры, окружающей среды и территориального планирования, а также сельского хозяйства, лесного хозяйства и продовольствия.

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