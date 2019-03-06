Курьезы Дочь первого президента Узбекистана отправили в колонию на пять лет

2019-03-08 14:42 195

Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова, которая летом прошлого года была приговорена к ограничению свободы сроком на пять лет, 5 марта была переведена из-под домашнего ареста в колонию общего режима.

Ранее ее дочь Иман Каримова сообщила, что сотрудники прокуратуры увезли ее мать в домашнем халате из ванной комнаты в неизвестном направлении.

Прокуратура отметила, что Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушала установленные судом обязательства.

Так, 22 ноября 2018 года Каримова самовольно покинула местожительство, в связи с чем она была предупреждена о недопустимости нарушения порядка и условий отбывания наказания.

Несмотря на предупреждение, Каримова, не сделав для себя соответствующих выводов, продолжила злостно нарушать порядок и условия отбывания наказания, в том числе:

Неоднократно использовала средства связи, включая Интернет.

Активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу.

В прокуратуре объяснили, что на основании представления Службы пробации при ГУИН МВД Республики Узбекистан, в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания, принято определение о замене наказания Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима.