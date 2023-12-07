Политика Велика Британія ввела санкції на підприємства з Білорусі, Китаю, Сербії, Туреччини, ОАЕ та Узбекистану

2023-12-07 13:35

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження нових санкцій щодо окремих осіб і груп, які займаються експортом військового обладнання на рф. Про це повідомляє пресслужба британського уряду, передає Укрінформ.

«У співпраці з нашими партнерами із Групи семи (G7) та міжнародними союзниками ми продовжуватимемо посилювати тиск на Путіна та боротися з третіми сторонами, які постачають санкційні товари та технології на росію», – заявила міністр з питань санкцій Анн-Марі Тревельян.

Британія наклала санкції на підприємства з Білорусі, Китаю, Сербії, Туреччини, ОАЕ та Узбекистану. Зокрема, запроваджені обмеження щодо більш як 30 організацій, які підтримують військові дії рф в Україні.