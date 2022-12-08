Мир Узбекистан вслед за Казахстаном отказался вступать в «газовый союз» путина

2022-12-08 20:30

В среду министр энергетики Узбекистана “облил холодной водой” российское предложение по “газовому союзу”, включая Казахстан, заявив, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставили под угрозу его национальные интересы.

Об этом сообщает Reuters.

Детали

В прошлом месяце россия заявила, что обсуждает газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном для поддержки поставок между тремя странами и другим покупателям, включая Китай.

Это часть смены стратегии москвы после ее вторжения в Украину, что побудило Европейский Союз резко сократить свою зависимость от российских энергоносителей.

Прохладное отношение Узбекистана к российскому предложению отражает все большие трудности Москвы в навязывании своей воли другим бывшим советским республикам в то время, когда она все больше погрязла войной в Украине.

Однако Узбекистан остается частично зависимым от иностранного газа. Страна, включая столицу Ташкент, испытывает дефицит газа за последние несколько дней, поскольку потребление резко возросло из-за похолодания.

Мирзамахмудов сказал, что резкое похолодание заставило Узбекистан прекратить экспорт в Китай 6 миллионов кубометров газа в день.

Дополнение

Хотя россия является крупным экспортером природного газа, Узбекистан и Казахстан производят примерно столько же, сколько потребляют. Две страны соединены газопроводом с россией, и их пересекает отдельный газопровод по пути в Китай.

Однако оба газопровода в основном перекачивают газ из Туркменистана, а Казахстан и Узбекистан никогда не сообщали о транзитных поставках российского газа в Китай или какие-либо другие страны.