Курьезы Восьмилетний ребенок случайно нашел то, о чем ученые мечтали десятилетиями

2019-03-08 19:34 159

Восьмилетний британский любитель археологии Себастьян сделал редкое открытие во время прогулки с друзьями по пляжу Чармут, найдя зуб мамонта. 

По словам ученых, зуб принадлежал шерстистому мамонту, который жил 40 тысяч лет назад во время ледникового периода, что делает находку редкостью.

"Зуб очень изношенный и трудно точно сказать, верхний он или нижний", – рассказал профессор Даниэль Шрев из Королевского колледжа Холлоуэй в Лондоне.

По его словам, самое вероятное время жизни животного – между 60 и 25 тысячами лет назад.

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