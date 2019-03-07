Курьезы Конкурс на правительственную вакансию палача составил более 100 человек на место

2019-04-19 21:36 2043

На объявление правительства Шри-Ланки о вакантной должности палача откликнулось уже 102 человека, в том числе один гражданин США.

Ранее президент страны Майтрипала Сирисена заявил, что после более чем тридцатилетнего перерыва в стране будет возобновлена смертная казнь через повешение. В феврале 2019 года правительство дало объявление о найме палача - человека с "высокими нравственными качествами" и железными нервами.

Как сообщает Reuters, решение восстановить смертную казнь через повешение продиктовано необходимостью бороться с проблемой наркотиков. В 1976 году смертные приговоры за такие преступления были заменены на пожизненное заключение.

Последний палач на Шри-Ланке уволился в 2014 году, не приведя в исполнение за многие годы своей работы ни одного приговора.

Из 102 претендентов один уже отсеян - отказали американцу, поскольку иностранцы не имеют права претендовать на государственные должности.