Курьезы Конкурс на правительственную вакансию палача составил более 100 человек на место

2019-04-19 21:36 2043

На объявление правительства Шри-Ланки о вакантной должности палача откликнулось уже 102 человека, в том числе один гражданин США.

Ранее президент страны Майтрипала Сирисена заявил, что после более чем тридцатилетнего перерыва в стране будет возобновлена смертная казнь через повешение. В феврале 2019 года правительство дало объявление о найме палача - человека с "высокими нравственными качествами" и железными нервами.

Как сообщает Reuters, решение восстановить смертную казнь через повешение продиктовано необходимостью бороться с проблемой наркотиков. В 1976 году смертные приговоры за такие преступления были заменены на пожизненное заключение.

Последний палач на Шри-Ланке уволился в 2014 году, не приведя в исполнение за многие годы своей работы ни одного приговора. 

Из 102 претендентов один уже отсеян - отказали американцу, поскольку иностранцы не имеют права претендовать на государственные должности.

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Курьезы

Конкурс на правительственную вакансию палача составил более 100 человек на место 2019-04-19 21:36 2043
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Турецкий таксист вернул клиентам забытые в машине 30 тысяч евро 2019-04-17 14:16 732
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