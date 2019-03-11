Спорт фото Серена Уильямс не смогла доиграть сет из-за головокружения и переутомления

2019-03-11 14:45 255

Звезда мирового тенниса и 23-кратная победительница серии Большого Шлема не смогла доиграть матч против Гарбинье Мугурусы в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

37-летняя Серена Уильямс решила не продолжать матч на счете 3:6, 0:1. Во время матча ей стало хуже, она почувствовала головокружение и утомление.

Тем не менее, Серена заявила, что планирует появится на турнире в Майами после полного выздоровления.

"Мне было плохо еще перед матчем. А по ходу поединка мне с каждой секундой становилось хуже. Я чувствовала сильное головокружение и невыносимое утомление.

Может показаться, что я хорошо начала, но все это время мне было плохо. Я восстановлюсь и буду готовиться к выступлениям в Майами", - цитирует Уильямс официальный сайт WTA.