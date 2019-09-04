Спорт В полуфинале US Open Элина Свитолина встретится с легендой тенниса – Сереной Уильямс

2019-09-04 14:13 213

На Открытом чемпионате США по теннису прошли  четвертьфинальные матчи. Американка Серена Уильямс разгромила китаянку Ван Цян в двух сетах и уверенно вышла в полуфинал турнира. Там она сыграет с Элиной Свитолиной.

Серена Уильямс (США) – Ван Цян (Китай), 6:1, 6:0

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"Это большой вызов противостоять ей. Она – великая чемпионка. Поэтому против нее будет очень тяжело играть. У Серены потрясающая подача. Мне надо будет реагировать молниеносно и использовать все шансы, которые мне предоставятся. На этом турнире я уже играла с теннисистками, обладающими мощными ударами. Поэтому главное — реагировать быстро", – сказала Элина Свитолина.

Матч Элина Свитолина - Серена Уильямс состоится 5 сентября.

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