Курьезы фото Как Порошенко убегал по лужам с предвыборного митинга в Житомире

2019-03-12 10:14 366

В Соцсетях бурно обсуждают побег по лужам президента Петра Порошенко в Житомире. Соответствующий снимок обнародован в Faceboоk.

Президент якобы "убежал" со своего предвыборного митинга в Житомире, после того, как местные жители довольно холодно его встретили. На фото видно, как Порошенко бежит по луже, тогда как его догоняют охранники.

Напомним, ранее участники Нацкорпуса устроили в Житомире очередную акцию во время выступления Порошенко. Сам президент заявил, что акция против него проплаченная и ушел со сцены к зрителям. 

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