В Соцсетях бурно обсуждают побег по лужам президента Петра Порошенко в Житомире. Соответствующий снимок обнародован в Faceboоk.
Президент якобы "убежал" со своего предвыборного митинга в Житомире, после того, как местные жители довольно холодно его встретили. На фото видно, как Порошенко бежит по луже, тогда как его догоняют охранники.
Напомним, ранее участники Нацкорпуса устроили в Житомире очередную акцию во время выступления Порошенко. Сам президент заявил, что акция против него проплаченная и ушел со сцены к зрителям.