Украина У Ревы пояснили, в каких случаях люди имеют право платить меньше за коммуналку

2019-03-14 13:43 144

В Кабмине Гройсмана уверяют, что субсидианты смогут использовать остаток субсидии при оплате за коммунальные услуги.

По данным Минсоцполитики, украинцы имеют право платить меньше за коммуналку ровно на сумму неиспользованной субсидии.

Если домохозяйство экономило или получило субсидию "задним числом", то люди имеют право требовать уменьшенную сумму в платежках за февраль на сумму неиспользованной жилищной субсидии. Если на счетах снова окажется остаток - им можно будет воспользоваться и в апреле.

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Также в ведомстве Андрея Ревы (получившего общеукраинскую известность после своего заявления, что граждане Украины бедны, поскольку слишком много едят) приводят пример такого расчета за коммуналку с имеющимся остатком субсидии.

"По состоянию на март в личном кабинете субсидианта высвечивается неиспользованная субсидия на сумму 1500 грн. Домохозяйство потребило в феврале газа на сумму 1000 грн. Такое домохозяйство имеет право требовать перерасчета платежки за февраль, где согласно закону должна стоять сумма к оплате "ноль". Оставшиеся 500 грн переходит на апрель, и если семья употребила в марте газа на 1000 грн, ей в апреле остается доплатить только 500 грн", - уверяют в Минсоцполитики.

Если субсидианты получили остаток субсидии в наличной форме, то эти средства они могут использовать на свое усмотрение.