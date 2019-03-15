Украина Луценко раскрыл детали преступной "пирамиды" массового подкупа избирателей

2019-03-15 11:13 180

Глава ГПУ раскрыл детали расследования деятельности организации во главе с депутатом, который с помощью технологов РФ, планировала влиять на выборы, выдавая деньги избирателям

Как сообщил в эфире украинского ТВ глава ГПУ Юрий Луценко, правоохранители расследуют дело в отношении организации "пирамиды" с подкупом избирателей, в котором фигурирует народный депутат Валерий Дубиль.

Участникам преступной схемы по подкупу избирателей якобы уже разослано около пяти тысяч повесток.

"Одно дело СБУ, которая с ноября по решению суда фиксировала деятельность огромной организации во главе с депутатом господином Дубилем, который с помощью девяти завезенных из РФ технологов, организовал огромную организацию на десятки тысяч людей, которые получали средства из фонда кандидата в президента; которые планировали выдавать средства избирателям ", - сообщил Луценко.

По его словам, народный депутат Дубиль не приходит на допросы в правоохранительные органы.

"Господин Дубиль уже дважды не пришел на допрос. У него депутатский иммунитет. Обратиться к парламенту нет никакой возможности, потому что у них тысячи поправок к языковому закону. Поэтому, к сожалению, работаем исключительно с недепутатской частью этой организации.

Пока мы не получим полноценный доступ к депутату - завершение (расследование дела - ред.) - нереально. Но тем не менее 5 тысяч повесток к участникам этой пирамиды пошли и на этой неделе, и на следующей. Они будут знакомиться со следователями ГБР или СБУ ", - сообщил Луценко.

Он добавил, что правоохранители расследуют два больших дела относительно подкупа избирателей.

"У нас совместная позиция всех силовиков о том, что на выборах недопустимы нарушения действующего законодательства. Главные нарушения: подкуп избирателей, использование граждан Российской Федерации в качестве организаторов каких-либо избирательных технологий, и, конечно, давление на членов ЦИК. У нас действительно есть как минимум две крупных дела. Одно дело – в СБУ, второе дело ведет МВД", - сообщил Луценко.

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Украина

Луценко раскрыл детали преступной "пирамиды" массового подкупа избирателей 2019-03-15 11:13 180
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2019-03-15 09:41 543192
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