Курьезы 16-летняя школьница из Швеции стала конкуренткой Трампа, Меркель и Макрона

2019-03-15 14:16 192

16-летнюю Грету Тунберг из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира. Она получила известность благодаря смелой критике в адрес политиков, которых, по мнению Греты, мало заботит будущее планеты.

"Это большая честь для меня. Невероятно, хотя и немного странно", - прокомментировала Грета, передает Еuronews.

Впервые девочка привлекла внимание общественности в августе 2018 года - после того, как организовала забастовку у парламента Швеции. Каждую пятницу она стояла перед риксдагом с призывом к политикам начать выполнять условия Парижского договора по климату.

Она даже заявила, что не будет ходить в школу до тех пор, пока власти Швеции не пойдут навстречу. Этим поступком Грета Тунберг вдохновила сотни тысяч школьников по всему миру: прогульщица превратилась в пример для подражания.

В результате активистку пригласили выступить на Всемирной конференции по климату под эгидой ООН и предоставили трибуну на Давоском форуме, где 16-летний подросток Грета Тунберг стал чуть ли не главным героем новостей, затмив некоторых лидеров мировых держав.

Впрочем, у нее есть и критики, которые считают, что Тунберг в силу ее возраста свойственны слишком радикальные взгляды на экологию.