Политика Канада не станет отзывать из Украины две сотни своих военных инструкторов

2019-03-18 12:43 111

Канада намерена продлить свою миссию по обучению и спецтренировке украинских военных.

Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Министр иностранных дел Христя Фриланд и министр обороны Харджит Саджан должны созвать специальную пресс-конференцию, где объявят о решении правительства продолжить подготовку украинских военных.

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Напомним, с августа 2015 года в Украине находится 200 канадских инструкторов, которые проводят обучение бойцов ВСУ. Их миссия истекает в конце марта текущего года. Учитывая продолжающуюся российскую агрессию против Украины и конфликт на Донбассе, власти Канады приняли решение продлить ее.

В декабре 2018 года Министерство обороны Канады сообщило, что инструкторы подготовили более десяти тысяч сотрудников украинских силовых структур.

Канадские специалисты находятся на западе Украины, в основном на Яворовском полигоне, и не принимают участие в боях с сепаратистами на востоке страны.

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