Президент за один день: Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность

Сегодня в Казахстане принес присягу и вступил в должность президента Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщает Tengrinews, церемония прошла на совместном заседании палат парламента Казахстана в здании Мажилиса.
Токаев будет занимать пост президента Казахстана до окончания выборного срока в апреле 2020 года.
"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", - заявил Токаев.
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Ему также вручили удостоверение президента, нагрудный знак и штандарт.
По данным СМИ, вступивший в должность президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан.
"Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", - заявил Токаев.
Кроме того, он предложил наградить Назарбаева всеми высшими званиями, существующими в государстве.
Напомним, 19 марта президент Казахстана Назарбаев заявил о своем уходе в отставку.