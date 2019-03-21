Курьезы Полиция Индонезии расстреляла россиян, которые ограбили обменник банка

2019-03-22 19:29 162

На индонезийском курортном острове Бали в перестрелке с полицией погибли двое граждан России.

Как сообщает местное издание Bali Times, на юге туристического острова произошло ограбление обменного пункта. В него ворвались семеро людей в масках, вооруженные автоматическими винтовками SS1 индонезийского производства и холодным оружием. Они завладели более 80 тысячами долларов в местной валюте и скрылись.

Полиции удалось обнаружить грабителей через несколько часов. Сдаваться те не собирались, и завязалась перестрелка, в которой двое преступников были убиты. Еще один был задержан, а четверым удалось скрыться на автомобиле. На данный момент все они находятся в розыске.

По информации  местной полиции, двое убитых и задержанный - граждане России. Пленник рассказал, что в банду входит семеро россиян - шестеро мужчин и одна женщина.

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Курьезы

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видео Патрульная полиция преследует лошадь - случайная съемка видеорегистратора 2019-03-15 19:34 1272

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