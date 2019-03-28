Политика фото В Одесский порт идут два корабля военно-морской группы НАТО

2019-03-28 12:43 105

Два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО 1 апреля зайдут в Одесский морской порт.

"Фрегат королевских ВМС Канады Торонто и фрегат ВМС Испании Санта Мария прибудут в Одессу после патрулирование в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2 постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток", - сообщила пресс-служба Посольства Канады в Украине.

Фрегат "Торонто" королевских ВМС Канады

Во время пребывания в Одессе командиры кораблей проведут встречи с военными ВСУ, в том числе ВМС Украины и представителями местной власти, а также будут принимать посетителей на борту кораблей во время открытых для посещений часов.

Фрегат "Санта Мария" ВМС Испании