Украина Украинские военные вошли в Горловку – соцсети

2019-03-28 16:30 321

 

Бойцы ВСУ смогли закрепиться в городской черте, сообщает ветеран боев на Донбассе и волонтер Андрей Шор.

Вооруженные силы Украины вошли в городскую черту Горловки и закрепились там. Об этом сообщил ветеран боев за Донецкий аэропорт и Пески, волонтер Андрей Шор на свое странице в Facebook.

На уточняющий вопрос, где именно это произошло – на северо-западе (поселок Шумы) или северо-востоке (со стороны Новолуганского, т.е. Светлодарской дуги), Шор заметил: "Я и так, возможно, лишнего написал. Но пускай будет".

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