Политика Европарламент признал самопровозглашенного Гуайдо легитимным президентом

2019-03-29 18:30 189

В ЕС приняли резолюцию, в которой подтвердили признание оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.

"Европарламент подтвердил свое признание Хуана Гуайдо легитимным временным президентом Венесуэлы и выразил свою полную поддержку его плана, в частности, формирование национального переходного правительства и проведение досрочных президентских выборов", – говорится в обращении Европарламента.

Депутаты призывают страны-члены ЕС, которые еще не признали Гуайдо, сделать это немедленно.

Тем временем правительство Венесуэлы запретило Гайдо занимать должность на госслужбе в течение 15 лет.

Напомним, в январе лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай ожидаемо выразили поддержку диктатору Мадуро.