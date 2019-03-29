Политика МИД Польши потребовал от РФ немедленно прекратить беспредел в оккупированном Крыму

2019-03-29 11:45 132

В МИД Польши призвали прекратить произвольные обыски и аресты в оккупированном Крыму. Также дипломаты требуют немедленно освободить задержанных крымских татар.

"Российские оккупационные власти не прекращают преследование крымских татар на незаконно аннексированном полуострове. Произвольные обыски и задержания среди этой общины должны немедленно прекратиться", - написал в Twitter министр иностранных дел Польши Мартин Пшидач.

Напомним, 28 марта в оккупированном Симферополе "Киевский райсуд" избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 23 крымских татар, которых задержала ФСБ России на этой неделе по подозрению в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

Также в этот же день Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали троих активистов "Крымской солидарности" Османа Арифмеметова, Ремзи Бекирова и Владлена Абдулкадырова, в домах которых в Крыму накануне прошли обыски.