Политика Глава МИД Польши: Украине надо дать дальнобойные ракеты, чтобы ответить путину на языке, который он понимает

2024-01-03 16:48

Мир должен усилить санкции против России и предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия после массированной атаки РФ по Украине 2 января, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост министра в Twitter (X)

Прямая речь Сикорского: "Мы должны ответить на последнюю атаку по Украине на языке, который понимает Путин".

Детали: Он призвал усилить санкции против РФ, чтобы Москва не могла "создавать новое оружие из контрабандных компонентов". А также предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят Украине уничтожить пусковые площадки и командные центры.

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