Мир МИД Польши жестко поставил к ответу белорусских дипломатов за инцидент с вертолетом

2023-08-03 11:34

Временный поверенный в делах Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел Польши, где ему выразили решительный протест из-за инцидента с белорусскими вертолетами, которые 1 августа нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, передает Zerkalo.io.

Отмечается, что разговор с белорусским дипломатом в МИД Польши был "очень коротким".

"Мы выразили решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства, а также в связи с эскалацией действий против Украины, потому что Беларусь также причастна к этой войне", - сказал Яблонский.

Белорусской стороне были переданы и другие претензии. Польша отметила снижение уровня безопасности на границе из-за перемещения в Беларусь наемников ЧВК Вагнер, а также из-за продолжающихся попыток мигрантов незаконно пересечь белорусско-польскую границу.

"Мы против этого и будем защищаться", - подчеркнул замглавы МИД Польши.

Ранее Польша заявила о срочной отправке войск к своей восточной границе, обвинив Беларусь в нарушении своего воздушного пространства двумя военными вертолетами, проводившими обучение вблизи границы.