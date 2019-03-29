Политика Вашингтон готовит жесткий ответ Путину на военную поддержку диктатора Мадуро

2019-03-29 13:42 246

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил, что Вашингтон изучает, каким образом ответить на военную поддержку РФ диктаторского режима Николаса Мадуро. 

"По его словам, появление российских военных в Венесуэле стало в большей степени символическим и политическим жестом - контингент слишком малочисленный, чтобы помочь Мадуро удержаться у власти", - сообщает BBC.

Также по его словам, за военных в Венесуэле "Россия заплатит определенную цену".

Напомним, ранее в главном аэропорту Венесуэлы приземлились два российских военных самолета, на борту которых находились десятки военнослужащих и большое количество техники. Венесуэльские чиновники заявили, что что военные РФ прибыли в Каракас, чтобы принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии.

Венесуэльский журналист Хавьер Майорка написал в Twitter, что он видел порядка 100 солдат и 35 тонн техники, выгруженной из самолетов. Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо подтвердил прибытие в страну двух самолетов из РФ.

 

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