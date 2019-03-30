Политика Перевод часов на летнее время. 31 марта Украина переведет стрелки на час вперед

2019-03-30 10:30 534

В ночь на 31 марта украинцы переходят на летнее время и переводят часы на один час вперед. Переход официально произойдет в 03:00, мы пропустим один час, и в стране сразу наступит 04:00. Так что ночь накануне президентских выборов будет на час короче, чем обычно - это стоит учесть, когда вы будете ложиться спать.

Зачем переводят время

Переход на летнее, а осенью - на зимнее время традиционно происходит из-за изменения длины светового дня. Причина для этого - рациональное использование естественного освещения. Идея в том, чтобы рабочее время максимально приходилось на световой день, это позволяет экономить электроэнергию.

Так, весной день постепенно удлиняется. После перевода часов утром будет темнее, чем в то же время до перехода на летнее время. К примеру, 31 марта в 6 утра будет темнее, чем в 6 утра днем ранее, ведь по зимнему времени это было бы 5 часов. Но поскольку весной рассветы становятся все более ранними, разница в освещении скоро пропадет.

Не имеет особого смысла по естественным причинам перевод часов около экватора (летом световой день там составляет до 19 часов), а также на высоких широтах, то есть близко к полюсам, где наблюдаются такие явления, как полярный день или полярная ночь.

В мире начали применять практику перехода на летнее и зимнее время в начале 20 века, хотя идея об этом появилась намного раньше. В СССР перевод стрелок практиковался не везде. В Украине, в частности, начали переводить часы только в 1981 году. Это продолжилось и в годы независимости. Правда, в 2011 году мы пропустили перевод стрелок, поскольку в парламенте решили его отменить. Однако вскоре эту практику вернули. В настоящий момент стрелки переводят более 70 стран и территорий мира.

Из стран бывшего СССР от смены времени отказались Россия, Беларусь, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Также не практикуют переход на сезонное время на оккупированных территориях Донбасса и в Южной Осетии.

Полезные советы

Считается, что для человеческих биоритмов более естественно зимнее время. Поэтому перевод стрелок часто критикуют. Критики говорят, что при негативном влиянии на здоровье человека нет доказательств большой экономической пользы от смены времени.

Каждый переход - это стресс для организма, поэтому к нему советуют готовиться заранее: постепенно сдвигать время отхода ко сну и пробуждения, больше гулять на свежем воздухе, не злоупотреблять алкоголем, жареной и тяжелой пищей, курением, и так далее. А чтобы лучше выспаться, как следует проветрите спальню перед сном. Также лучше спать при открытой форточке, тем более что синоптики обещают установление весеннего тепла.

Чтобы выспаться и не сократить время ночного сна на тот час, который "теряется" при переводе часов, стрелки лучше перевести вечером и лечь спать уже по новому времени. Имейте в виду, что переводить нужно лишь механические часы - современные гаджеты умеют сами переставлять время. Но лучше заранее проверить в настройках, включена ли эта функция. А для верности с утра проверьте время по переведенным накануне механическим часам, службе точного времени по городскому телефону 112 или при помощи запроса в поисковике. Так вы точно никуда не опоздаете.

Добавим, что обратно на зимнее время Украина в этом году переходит в ночь на 27 октября.