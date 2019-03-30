Политика Киевские власти заявили, что Родина-мать и Лавра останутся без освещения

2019-03-30 15:00 90

В субботу, 30 марта, некоторые киевские достопримечательности останутся без архитектурно-декоративной подсветки. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия Киевгорсвет.

Такое решение связано с тем, что во всем мире в последнюю субботу марта в 20:30 отмечается ежегодное природоохранное событие Час земли.

Известно, что акция впервые состоялась еще в 2004 году в Австралии, и первые два года называлась «Большой щелчок».

В прошлом году в акции приняло участие более 2 миллиардов человек в 188 странах мира.

Стоит отметить, что без подсветки в столице в 2019 году останутся: монумент Родина-Мать, Михайловский собор, Киево-Печерская лавра, здание МИДа, Монумент независимости, Пешеходный мост и другие.