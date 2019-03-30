Политика Киевские власти заявили, что Родина-мать и Лавра останутся без освещения

2019-03-30 15:00 90

 

В субботу, 30 марта, некоторые киевские достопримечательности останутся без архитектурно-декоративной подсветки. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия Киевгорсвет.

Такое решение связано с тем, что во всем мире в последнюю субботу марта в 20:30 отмечается ежегодное природоохранное событие Час земли.

Известно, что акция впервые состоялась еще в 2004 году в Австралии, и первые два года называлась «Большой щелчок».

В прошлом году в акции приняло участие более 2 миллиардов человек в 188 странах мира.

Стоит отметить, что без подсветки в столице в 2019 году останутся: монумент Родина-Мать, Михайловский собор, Киево-Печерская лавра, здание МИДа, Монумент независимости, Пешеходный мост и другие.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Венесуэле

2019-03-04 08:00 873

Субсидии придется вернуть: власти приготовили ''сюрприз'' для украинцев

2019-02-25 17:30 35514

Депортированный из Украины Саакашвили грозится устроить Майдан в Грузии

2019-01-28 13:16 1290

На Закарпатье транспортный коллапс - местные власти оказались неготовы к снегу

2019-01-14 17:30 1470

Еще новости в разделе "Политика"

Киевские власти заявили, что Родина-мать и Лавра останутся без освещения

2019-03-30 15:00 90

В Украине наступил "день тишины"

2019-03-30 12:30 216

Венгрия хочет получить азербайджанский газ с 2021 года: yкраинский транзит под угрозой

2019-03-30 11:00 300

Перевод часов на летнее время. 31 марта Украина переведет стрелки на час вперед

2019-03-30 10:30 531
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Киевские власти заявили, что Родина-мать и Лавра останутся без освещения 2019-03-30 15:00 90
В Украине наступил "день тишины" 2019-03-30 12:30 216
Венгрия хочет получить азербайджанский газ с 2021 года: yкраинский транзит под угрозой 2019-03-30 11:00 300
Перевод часов на летнее время. 31 марта Украина переведет стрелки на час вперед 2019-03-30 10:30 531

Лента

15:00 Киевские власти заявили, что Родина-мать и Лавра останутся без освещения
14:30 В Лондоне прошли массовые протесты сторонников Brexit
14:00 Боксер Гвоздик перевесил соперника перед первой защитой титула WBC
13:30 Сегодня во всем мире выключат свет во время "Часа Земли"
13:00 В Украине работодателям разрешат отдавать только половину зарплаты
12:30 В Украине наступил "день тишины"
12:00 В НБУ решили ввести дополнительные послабления на валютном рынке
11:30 В Украине предлагают ввести рейтинг водителей
11:00 Венгрия хочет получить азербайджанский газ с 2021 года: yкраинский транзит под угрозой
10:30 Перевод часов на летнее время. 31 марта Украина переведет стрелки на час вперед