Политика У Тимошенко заговорили о заказах и манипуляциях - готовятся воевать за второй тур

2019-03-31 22:47 261

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко, как и оппозиционер Бойко, наивно верит, что она выходит во второй тур. В Батькивщине говорят, что проводили параллельный экзитпол и выяснили, что второе место занял не Порошенко.

"Призываю не воспринимать экзитполы как истину в последней инстанции. Это - абсолютно манипулятивная нечестная вещь", - заявила Тимошенко на брифинге.

Ее команда, сказала политик провела комплексный социологический опрос в противовес "заказной социологии".

Депутат Батькивщины Сергей Соболев заявил, что по их подсчетам, 27 процентов получает Владимир Зеленский, 20,9 процента берет Юлия Тимошенко и 17,5 процента получает Порошенко.

"Мы будем объявлять параллельный подсчет, как только получим первые официальные протоколы УИК", - заявил журналистам депутаты фракции Тимошенко Сергей Власенко.