Політика Верховна Рада створила особливу слідчу комісю з розслідуватиння випадків корупції у правоохоронних органах

2025-06-20 09:29

Верховна Рада ухвалила постанову про створення Тимчасової слідчої комісії, котра розслідуватиме можливі випадки корупції у правоохоронних та судових органах. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко під час прямої трансляції засідання.

За відповідну постанову №13377 проголосували 257 народних депутатів.

Головою комісії став депутат від фракції Батьківщина Сергій Власенко, а заступником - Максим Бужанський від Слуги народу.

Згідно з пояснювальною запискою, головною метою ТСК є здійснення парламентського контролю та розслідування можливих фактів зловживань у судовій та правоохоронній системах.

За результатами роботи комісія має інформувати парламент і суспільство про виявлені проблеми й запропонувати шляхи їх вирішення.

"Завдання: здійснення всебічного та об'єктивного розслідування виявлених або задокументованих фактів корупції; аналіз ефективності дій правоохоронних та судових органів щодо розслідування таких випадків; виявлення прогалин у законодавстві та практиці його застосування; залучення громадськості, експертів і медіа до обговорення проблем; підготовка рекомендацій щодо підвищення прозорості, підзвітності та доброчесності у відповідних органах", - мовиться у документі.

Комісія працюватиме протягом одного року.

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