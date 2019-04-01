Политика Разглашение тайны голосования стало самым массовым нарушением на выборах

2019-04-01 11:42 99

Разглашение тайны голосования названо самым массовым нарушением во время нынешних выборов президента Украины. 

"Наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. И одно, и другое являются серьезным нарушением. Потому что фотографирование избирательного бюллетеня могут иметь две предпосылки - просто желание обнародовать результаты голосования в соцсетях и также это может свидетельствовать о продаже своего голоса. К счастью, покрытие таких нарушений - около 4% избирательных участков в целом. И результат на самом деле на 1-1,5% выше, чем мы фиксировали в 2014 году", - сообщила в эфире Радио Свобода координатор гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

В то же время, координатор обратила внимание на процедурные нарушения, в частности некорректное проведение утренних заседаний избирательных комиссий.

"Были факты нарушений, которые касались процедурных моментов, но что интересно - их процент был меньше, чем в 2014 году, это уже определенный прогрессивный результат", - отметила Айвазовская.

По ее словам, явка на этих выборах была на 3% выше, чем на предыдущих, которые состоялись в 2014 году. При этом избирательный процесс Айвазовская назвала "агрессивным" и "активным".

 

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