Политика Сегодня утратил силу ключевой территориальный договор Украины и РФ

2019-04-01 13:44 309

Сегодня в День юмора и смеха Украина окончательно решила совсем не смешной вопрос. На пятом году войны на Донбассе и оккупации Крыма наконец утратил силу договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. С 1 апреля 2019 года данный документ считается не действительным.

Напомним, указанный документ был подписан 31 мая 1997 года в Киеве президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным. Стороны обязались, в частности, уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга и подтверждали незыблемость границ между ними.

Договор был заключен на срок в десять лет, и в 2008 году его действие было автоматически продлено.

6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла Закон О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, внесенный Президентом. 10 декабря глава государства подписал этот закон.

Министерство иностранных дел Украины 21 сентября 2018 года направило России сообщение, что Договор о дружбе не будет продлен. МИД РФ 11 марта 2019 года подтвердило получение ноты.