Политика В ЦИК сказали, когда объявят официальные результаты голосования

2019-04-01 16:30 117

 

Результаты выборов президента Украины станут известны после обработки данных по всем избирательным участкам.

Официально Центризбирком должен объявить результаты не позднее 10 апреля.

В Центризбиркоме заявили, что официальные результаты голосования в первом туре будут объявлены до 10 апреля», - говорится в сообщении.

Ранее специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва дал оценку выборам в Украине, отметив, что первый тур был конкурентным и свободным.

Как известно, кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,40% и 16,03% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 80% протоколов Центральной избирательной комиссией.

После закрытия участков накануне все экзит-полы показали безусловное лидерство Владимира Зеленского. По данным опросов в день выборов, кандидат уверенно закрепился на первом месте с результатом в районе 30% голосов.

В ЦИК заявили о начале подготовки ко второму туру выборов президента.

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