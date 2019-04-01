Политика В первый день апреля АЗС подняли цены на топливо

2019-04-01 18:30 318

Литр бензина стоит в среднем 28,39 грн.

На украинских АЗС выросли средние цены на бензин и автогаз , а вот дизельное топливо остались на таком же уровне.

Литр бензина категории А-95 сегодня, 1 апреля, утром стоит в среднем 28,39 грн. В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 25,79 грн до 30,99 грн. То есть сэкономить или переплатить можно 4 грн.

Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 27,74 грн. Цены на АЗС отличаются от 24,99 грн до 30,49 грн.

Газ для автомобилей стоит в среднем 12,52 грн. Минимальная стоимость на сетевых АЗС - 11,95 грн, максимальная - 13,09 грн.