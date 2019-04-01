Политика Климкин рассказал о "горькой арифметике" голосования украинцев за рубежом

2019-04-01 20:30 168

 

В 2014 году на избирательных участках проголосовали почти 73 тыс. украинцев, в первом туре этого года - чуть более 53 тысяч. Какая горькая получается арифметика. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины.

"Все обсуждают результаты выборов. Все, кто имеет, что сказать, и те, кто не имеет. Но меня беспокоит вот что. В 2014 году на избирательных участках проголосовали почти 73 тыс. украинцев, в первом туре этого года - чуть больше 53 тысяч. Какая горькая получается арифметика", - написал Климкин.

Министр добавил, что "всем, кто пришел - безусловный респект".

"Как бы пафосно это не звучало, гражданский долг должен быть одинаково важным для всех украинцев. Мы - часть единой политической нации и должны ее укреплять своей сознательной гражданской позицией", - резюмировал он.

Первый тур на выборах президента Украины состоялся 31 марта. В ЦИК официально объявили о проведение второго тура выборов 21 апреля.

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