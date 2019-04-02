На зарубежных участках победил Порошенко - обновленные данные ЦИК

По окончательным результатам первого тура выборов 2019 на зарубежных участках победил действующий президент Украины Петр Порошенко, второе место у Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.
Напомним, по данным на 2 апреля обработано 100% протоколов по заграничному округу, который состоит из 101 участка.
ЦИК ОГЛАСИЛ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ - ОБРАБОТАНО 98% ПРОТОКОЛОВ
Всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тыс. украинцев.
Голоса украинских избирателей на заграничном округе распределились следующим образом:
Петр Порошенко - 38,93%
Владимир Зеленский - 26,01%
Анатолий Гриценко - 10,64%
Игорь Смешко - 6,62%
Руслан Кошулинский - 4,67%
Юлия Тимошенко - 4,21%
Юрий Бойко - 3,91%
Александр Вилкул - 1,80%