Политика Аваков сообщил о попытках взломать сервер Центризбиркома

2019-04-02 12:44 201

Глава МВД Украины Арсен Аваков в эфире телеканала ICTV заявил, что СБУ и департамент киберполиции предотвратили несколько кибератак на сервера Центральной избирательной комиссии в день выборов президента 31 марта.

По его словам, было констатировано несколько попыток сканирования системы - рощупывания системы, поиска точек входа, уязвимостей.

"Мы констатировали несколько попыток сканирования системы, то есть прощупывания системы, точек входа, уязвимостей и т.п. Сканирования происходили с украинских IP-адресов в Украине. Это оказались взломанные роутеры из Российской Федерации", – рассказал Аваков, отметив, что атаки были успешно предотвращены.

ЦИК ОГЛАСИЛ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ - ОБРАБОТАНО 98% ПРОТОКОЛОВ

Напомним, первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По данным ЦИК, после подсчета 97% бюллетеней лидирует шоумен Владимир Зеленский, который набрал 30,23% голосов. На втором месте находится действующий глава государства Петр Порошенко с 15,93% голосов, на третьем – лидер Батькивщины Юлия Тимошенко с 13,40%. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.