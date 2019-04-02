Политика У Зеленского назвали дебаты с Порошенко бессмысленными "собачьими боями"

2019-04-02 11:14 111

Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла в дебатах.

"Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен мнениями относительно программ", — сказал Рябошапка, передает "Громадське".

Он также не видит смысла обсуждать на дебатах с Порошенко членов команды и программу его кандидата.

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"Обсуждать эти лица и план действий с Порошенко? Я не вижу в этом смысла. Вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может он с Коломойским устроит дебаты? Или Коломойский с Медведчуком?", - сказал советник.

Напомним, панее президент Порошенко заявил о необходимости дебатов во втором туре выборов президента. Лидер первого тура выборов Владимир Зеленский ответил, что готов к ним.